Новенький чип AMD Ryzen 9800X3D продается в Германии в 98 раз лучше всех чипов Intel Core Ultra 200

Несмотря на недавний релиз, чип разошелся тиражом в 980 единиц, что в два раза превышает продажи его предшественника. Этот успех вывел Ryzen 9800X3D на первое место по популярности среди процессоров.

На фоне высоких продаж Ryzen 9800X3D, линейка Intel Core Ultra 200K оказалась в тени. Продажи новинок Intel упали в четыре раза — за неделю было реализовано лишь 10 процессоров под сокет LGA 1851.