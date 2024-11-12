Новенький чип AMD Ryzen 9800X3D продается в Германии в 98 раз лучше всех чипов Intel Core Ultra 200

Новенький чип AMD Ryzen 9800X3D продается в Германии в 98 раз лучше всех чипов Intel Core Ultra 200Впечатляющий результат
Несмотря на недавний релиз, чип разошелся тиражом в 980 единиц, что в два раза превышает продажи его предшественника. Этот успех вывел Ryzen 9800X3D на первое место по популярности среди процессоров.
На фоне высоких продаж Ryzen 9800X3D, линейка Intel Core Ultra 200K оказалась в тени. Продажи новинок Intel упали в четыре раза — за неделю было реализовано лишь 10 процессоров под сокет LGA 1851.
Таким образом, AMD Ryzen 9800X3D продается в 98 раз лучше процессоров Arrow Lake-S от Intel. Самым продаваемым чипом Intel стал Core i9-14900K, который занял 26 место в рейтинге продаж с 30 проданными единицами.
Этот успех укрепил позиции AMD в Германии, достигнув 91.49% продаж и 91.89% выручки. В сегменте материнских плат AMD также доминирует с долей 88.07%.