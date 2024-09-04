Новое крупное обновление Windows 11 24H2 начали получать все пользователи

Этот апдейт, который носит кодовое название 24H2 и выходит под номером сборки 26100.863 (KB5039239), изначально был доступен только для ПК с поддержкой Copilot+.

Теперь же он стал доступен и для других устройств, включая те, которые не имеют необходимых аппаратных компонентов для Copilot+.

Одним из первых, кто сообщил о получении обновления на обычном ПК с процессором Ryzen 9 6900HX, был сотрудник Neowin, что подтверждает расширение доступности обновления на все устройства.