Компьютеры
Сегодня 12:01
Новое обновление Windows 10 поменяло иконки и дизайн меню "Пуск"
Теперь ОС стала выглядеть по-настоящему современно
Microsoft понадобилось целых 8 лет, чтобы осознать непривлекательность придуманного компанией “плиточного” дизайна. К счастью, свежее обновление наконец-то распрощалось с ним, а также поменяло иконки и внешний вид меню “Пуск”.
Теперь как системные иконки, так и виджеты будут иметь один единый дизайн, говорится в официальном блоге Microsoft. Также виджеты лишились каких-либо анимаций, оставшись сугубо статичными, что делает внешний вид Windows 10 более современным и лишенным излишней “суетливости”.
Стоит отметить, что новое обновление будет распространяться волнами, т.е. пользователи будут получать его постепенно. В случае, если сама операционная система не предложила скачать и установить апдейт, вы можете воспользоваться специальным инструментом с официального сайта Microsoft, под названием Media Creation Tool.