Новое обновление Windows 10 поменяло иконки и дизайн меню "Пуск"

Стоит отметить, что новое обновление будет распространяться волнами, т.е. пользователи будут получать его постепенно. В случае, если сама операционная система не предложила скачать и установить апдейт, вы можете воспользоваться специальным инструментом с официального сайта Microsoft, под названием Media Creation Tool.