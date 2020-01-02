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Компьютеры
2 января, 21:20

Новое поколение флагманских процессоров Intel побьет рекорд производительности предшественника

Ждем анонса уже в ближайшее время
Уже в ближайшее время ожидается анонс нового поколения высокопроизводительного процессора для персональных компьютеров Intel Core i9 10900K. Да, до сих пор в сети практически нет никакой информации о характеристиках новинки, но несмотря на это, уже сейчас в сети можно найти данные о том, что новое поколение будет превосходить предыдущее чуть ли не на треть.

Так, если верить анонимным китайским инсайдерам, данное превосходство будет иметь место лишь в синтетических тестах, но никак не в играх. То есть Intel Core i9 10900K будет на 30% быстрее, чем Intel Core i9 9900K, но лишь в тестировании в SPEC и на 26% в Cinebench. Также данные гласят о неком приросте производительности в 10% в бенчмарке SYSMark. Таким образом для любителей проводить тесты новое поколение может оказаться очень интересным приобретением, а вот любители поиграть на компьютере в игры скорее всего буду дожидаться первых тестов новинки в “боевых условиях”.

Напомним, что судя по имеющимся данным, Intel Core i9 10900K будет иметь десять ядер, а разгон обещает достигать 4,8 ГГц по всем ядрам. Правда, до сих пор остается открытым вопрос цены нового поколения флагманского процессора Intel, но вполне вероятно, что об этом компания расскажет уже в рамках ближайшей выставки — CES 2020.