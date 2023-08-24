Новое поколение процессоров Intel станет мощнее на смешные 3%

В этом видео представлены последние материнские платы Intel 700 от MSI и грядущие корпуса для ПК. Но наиболее интересной частью видео стала презентация, касающаяся следующего поколения процессоров Intel.

Согласно предоставленной информации, 14-е поколение Intel Core не получит значительных обновлений в плане количества ядер. Только один из предстоящих процессоров серии K получит изменение в гибридной конфигурации производительности и эффективности.

Процессор Core i7-14700K будет оборудован 12 эффективными ядрами, что является улучшением по сравнению с 8 E-ядрами у Core i7-13700K.

Стоит отметить, что новое поколение процессоров будет использовать ту же технологию производства Intel 7 и будет поддерживать более высокую частоту DDR5.

Компания подтвердила, что 14-е поколение процессоров Intel Core в среднем на 3% быстрее текущего поколения. Ожидается, что компания официально представит новую серию на мероприятии Innovation 2023 в сентябре.