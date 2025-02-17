Новость про окончание поддержки «устаревших» процессорах Intel Core 10-го поколения оказалась фейком

Изначально списки на сайте Microsoft, где не было упоминания чипов 8-го, 9-го и 10-го поколений, приняли за прекращение поддержки. Но, как выяснилось, речь шла исключительно о новых OEM-системах, а не о пользовательских устройствах.

Microsoft подтвердила, что Windows 11 продолжит работать на процессорах Intel Core 10-го поколения, несмотря на изменения в списках.

Компания пояснила, что процессоры, соответствующие требованиям системы, будут поддерживаться и дальше, даже если их нет в официальных списках.

Вероятно, путаница возникла на фоне перевода встроенных графических ядер Intel 7-го–10-го поколений в режим «устаревшей поддержки».

Однако для большинства пользователей эти изменения не критичны — обновления Windows 11 продолжают приходить на устройства с чипами Core i9-10900K и аналогичными моделями.