Компьютеры
Опубликовано 17 февраля 2025, 10:39
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Новость про окончание поддержки «устаревших» процессорах Intel Core 10-го поколения оказалась фейком

Ну или все массово не так поняли Microsoft
Недавняя новость о том, что Windows 11 больше не поддерживает процессоры Intel Core 10-го поколения, оказалась ложной.
Новость про окончание поддержки «устаревших» процессорах Intel Core 10-го поколения оказалась фейком
© Tom's Hardware

Изначально списки на сайте Microsoft, где не было упоминания чипов 8-го, 9-го и 10-го поколений, приняли за прекращение поддержки. Но, как выяснилось, речь шла исключительно о новых OEM-системах, а не о пользовательских устройствах.

Microsoft подтвердила, что Windows 11 продолжит работать на процессорах Intel Core 10-го поколения, несмотря на изменения в списках.

Компания пояснила, что процессоры, соответствующие требованиям системы, будут поддерживаться и дальше, даже если их нет в официальных списках.

Вероятно, путаница возникла на фоне перевода встроенных графических ядер Intel 7-го–10-го поколений в режим «устаревшей поддержки».

Однако для большинства пользователей эти изменения не критичны — обновления Windows 11 продолжают приходить на устройства с чипами Core i9-10900K и аналогичными моделями.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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