Новую бюджетную видеокарту Intel Arc B570 сравнили со старой флагманской GTX 1080 Ti

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 57500F, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000.

В Arc Raiders с высоким пресетом, XEAA и в 1080р средняя частота кадров с B570 составляла 92 к/с, а с High RTGI - около 79 к/с. Что касается 1080 Ti, то она выдавала на высоких настройках с XEAA 75 к/с.

Dying Light: The Beast запускалась с высоким пресетом и XEAA, а также с высокими настройками графиками и XESS Ultra+. В первом случае средняя производительность составляла 61 к/с (В570) и 48 к/с (1080 Ti), во втором случае - 77 и 60 к/с соответственно.

Assassin's Creed Shadows шла на высоких настройках графики с XEAA, а также с графикой High, XESS 25%. В первом случае с В570 средний FPS составлял 41 к/с, с 1080 Ti - 38 к/с, во втором - 52 и 48 к/с соответственно.