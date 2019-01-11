Новую флагманскую видеокарту AMD Radeon VII протестировали в 25 играх

AMD Radeon VII стала первой видеокартой с 7-нанометровым техпроцессом. Она оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.

AMD Radeon VII поступит в продажу 7 февраля 2019 года по цене от 700 долларов