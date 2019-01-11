Новую флагманскую видеокарту AMD Radeon VII протестировали в 25 играх

Компания AMD опубликовала официальные результаты тестирования новой видеокарты Radeon VII в 25 играх и в сравнении с Radeon RX Vega 64.
Игры тестировались с разрешением 4К и максимальными настройками графики. В результате, видеокарта выдала в среднем 36 к/с в таких играх, как Assassin’s Creed Odyssey, Monster Hunter World и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, 35к/с в Total War: Warhammer 2, в некоторых играх скорость достигла 60 к/с и даже 80 к/с — в Battlefield 1 DX12, Call of Duty Black Ops 4, Doom, Star Control Origins, Strange Brigade и Wolfenstein 2.
AMD Radeon VII стала первой видеокартой с 7-нанометровым техпроцессом. Она оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.
AMD Radeon VII поступит в продажу 7 февраля 2019 года по цене от 700 долларов