Новую мышь Xiaomi можно подключить сразу к двум компьютерам

По словам производителя, толщина Mijia Air составляет всего 29 мм, за счет чего компьютерная мышь без проблем помещается даже в кармане брюк. Что касательно главной особенности манипулятора, поддержки быстрого переключения между двумя устройствами, то это происходит при помощи специального небольшого переключателя на нижней части корпуса мыши. Само собой подключение осуществляется при помощи технологии Bluetooth.