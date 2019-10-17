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Новую мышь Xiaomi можно подключить сразу к двум компьютерам
Для использования данной функции есть специальный переключатель
Xiaomi расширила собственную линейку компьютерных мышей за счет выпуска абсолютной новой модели Mijia Air. Отличительной особенностью нового устройства стала возможность одновременного сопряжения сразу с двумя устройствами, такими как компьютеры и ноутбуки.
По словам производителя, толщина Mijia Air составляет всего 29 мм, за счет чего компьютерная мышь без проблем помещается даже в кармане брюк. Что касательно главной особенности манипулятора, поддержки быстрого переключения между двумя устройствами, то это происходит при помощи специального небольшого переключателя на нижней части корпуса мыши. Само собой подключение осуществляется при помощи технологии Bluetooth.
Дату старта продаж нового устройства Xiaomi, к сожалению, не назвала. Но несмотря на это, уже сейчас нам известно, сколько компания попросит за Mijia Air. Цену устройства составит всего лишь 12 долларов.
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