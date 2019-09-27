Новую оперативную память Intel придется охлаждать вентиляторами

Представленный ПК имеет 512 ГБ общей памяти типа Optane DC. Что интересно, разработка Intel требует, чтобы над памятью располагалась полноценная система активного охлаждения, основанная на двух кулерах. Из этого можно сделать вполне очевидный вывод, что фирменная разработка крупнейшего производителя чипов не слабо так греется при работе.