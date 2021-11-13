Новую Windows 11 SE нельзя будет установить заново после удаления

Теперь же в сети появилась подробность об одной не самой приятной особенности новинки. Как и предполагалось, единственный способ получить Windows 11 SE — это купить девайс под управлением этой версии ОС.

Но, оказывается, если пользователь захочет переустановить систему, заменив её на, скажем, Windows 10 или Windows 11, вернуться к Windows 11 SE он уже не сможет. Такой возможности в Microsoft просто не предусматривают.

Что интересно, по схожей схеме редмондцы уже работают при лицензировании Windows 10 и Windows 11 для ARM. Эти версии также нельзя скачать отдельно, а идут они исключительно в предустановленном виде.