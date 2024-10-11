Новые флагманские процессоры для ноутбуков выйдут в начале 2025 года

Компания представит две линейки чипов — Core Ultra 200H и Core Ultra 200HX, ориентированные на мощные ноутбуки для геймеров и создателей контента.

Процессоры будут оснащены до 24 физических ядер и смогут похвастаться улучшенной энергоэффективностью — на 30% выше по сравнению с предшественниками на базе Raptor Lake.

Среди нововведений — интегрированная графика на архитектуре Xe-LPG, встроенный нейронный блок (NPU) для ИИ-задач и поддержка Thunderbolt 4.

Intel планирует выпустить новые линейки в I квартале 2025 года, что обещает значительное повышение производительности в мобильных устройствах.