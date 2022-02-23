Новые игровые видеокарты NVIDIA 40XX выйдут в сентябре 2022 года

Компьютеры
Вчера в 22:48
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Новые игровые видеокарты NVIDIA 40XX выйдут в сентябре 2022 годаТоповая модель потребует очень много энергии
Релиз актуальной линейки флагманских видеокарт NVIDIA RTX 30XX состоялся осенью далёкого 2020 года. Но несмотря на это, модели серии Ampere до сих пор остаются дефицитными.
И хоть оно и так, NVIDIA уже вовсю готовится представить нам новое поколение GPU, которое будет называться Ada Lovelace.
Сейчас же в сети появились свежие утечки, которые раскрыли сроки анонса линейки RTX 40XX, а также энергопотребление новых видеокарт.
Презентация устройств должна состояться уже в сентябре текущего года. Что же до целевых показателей мощности, то они отличаются от модели к модели. Так, например, RTX 4080 будет потреблять всего лишь 450 Вт, в то время как RTX 4080 Ti и RTX 4090 по 600 и 850 Вт соответственно.
Учитывая, что NVIDIA стремится к двукратному увеличению производительности с новой линейкой, слухи звучат вполне убедительно.
Источник: Wccftech