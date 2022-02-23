Новые игровые видеокарты NVIDIA 40XX выйдут в сентябре 2022 года

И хоть оно и так, NVIDIA уже вовсю готовится представить нам новое поколение GPU, которое будет называться Ada Lovelace.

Сейчас же в сети появились свежие утечки, которые раскрыли сроки анонса линейки RTX 40XX, а также энергопотребление новых видеокарт.

Презентация устройств должна состояться уже в сентябре текущего года. Что же до целевых показателей мощности, то они отличаются от модели к модели. Так, например, RTX 4080 будет потреблять всего лишь 450 Вт, в то время как RTX 4080 Ti и RTX 4090 по 600 и 850 Вт соответственно.

Учитывая, что NVIDIA стремится к двукратному увеличению производительности с новой линейкой, слухи звучат вполне убедительно.