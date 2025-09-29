Новые материнские платы Colorful выведут AM5-разгон на следующий уровень — BCLK, Dual-DIMM и DDR5-8000

Флагманская X870E Vulcan выполнена в формате ATX и получила Dual-DIMM-дизайн, который повышает стабильность работы памяти и открывает путь к разгону модулей до DDR5-8000.

Плата оснащена мощной системой питания VRM с двумя 8-pin коннекторами, панелью для оверклокинга рядом со слотами памяти, а также массивными радиаторами для M.2 Gen5 и PCIe 5.0 x16.

Компактная B850M CVN ARK выполнена в mATX-формате и отличается поддержкой внешнего BCLK-генератора, позволяющего в реальном времени изменять частоту шины.