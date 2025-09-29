Новые материнские платы Colorful выведут AM5-разгон на следующий уровень — BCLK, Dual-DIMM и DDR5-8000

Новые материнские платы Colorful выведут AM5-разгон на следующий уровень — BCLK, Dual-DIMM и DDR5-8000Звучит многообещающе
Флагманская X870E Vulcan выполнена в формате ATX и получила Dual-DIMM-дизайн, который повышает стабильность работы памяти и открывает путь к разгону модулей до DDR5-8000.
Плата оснащена мощной системой питания VRM с двумя 8-pin коннекторами, панелью для оверклокинга рядом со слотами памяти, а также массивными радиаторами для M.2 Gen5 и PCIe 5.0 x16.
Компактная B850M CVN ARK выполнена в mATX-формате и отличается поддержкой внешнего BCLK-генератора, позволяющего в реальном времени изменять частоту шины.
Эта плата также рассчитана на DDR5-8000, получила усиленный VRM, поддержку Wi-Fi 7, сетевой интерфейс 2.5GbE LAN и удобные механизмы фиксации для PCIe и M.2. Стоимость в Китае составит около 1300 юаней (примерно $185).
Кроме того, Colorful показала модель X870 SENNA Edition — тематическую белую плату с аниме-дизайном. Она предложит полный набор возможностей для разгона и поддержку будущих процессоров Ryzen.