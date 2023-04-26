Новые процессоры AMD Ryzen 8000 получат встроенную графику уровня RTX 4070

По его словам, топовые модели этой серии по производительности сравнятся с мощными чипами Apple M, используемыми в MacBook.

Он также уточнил, что AMD планирует выпустить чипы Zen 4 Hawk Point в I квартале 2024 года. Они будут представлять собой улучшенные версии Zen 4 Phoenix с переходом на 4-нм техпроцесс.

Во II или III квартале 2024 года появятся новые процессоры Zen 5 Strix Point с гибридной архитектурой. Топовая 12-ядерная модель получит встроенную графику RDNA 3 с 16 блоками CU, способную конкурировать с NVIDIA RTX 3050.