Новые процессоры AMD Ryzen AI 300 «не увидят» Windows 10

Заявлено, что гибридные процессоры Ryzen AI 300 линейки Strix Point не будут поддерживать Windows 10, несмотря на то, что эта версия ОС остаётся у пользователей самой популярной. Значит драйверы AMD для Windows 10 не активируются для этих процессоров: такая информация содержится в описании моделей HX 370 и 365.

Поддерживаться процессором будут 64-битная Windows 11, Red Hat Enterprise Linux x86-64 и Ubuntu x86-64.

Зато у процессоров Ryzen 9000 не должно возникнуть проблем с совместимостью с 64-битной Windows 10 и выше.