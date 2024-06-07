Новые процессоры AMD Ryzen AI 300 «не увидят» Windows 10

Опубликовано 07 июня 2024, 00:45
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Новые процессоры AMD Ryzen AI 300 «не увидят» Windows 10Устройства лишены поддержки этой ОС
Производитель процессоров AMD на выставке Computex 2024 представил серию чипов, разработанных на архитектуре Zen 5. Вендор анонсировал процессоры Ryzen 9000 и Ryzen AI 300.
Заявлено, что гибридные процессоры Ryzen AI 300 линейки Strix Point не будут поддерживать Windows 10, несмотря на то, что эта версия ОС остаётся у пользователей самой популярной. Значит драйверы AMD для Windows 10 не активируются для этих процессоров: такая информация содержится в описании моделей HX 370 и 365.
Поддерживаться процессором будут 64-битная Windows 11, Red Hat Enterprise Linux x86-64 и Ubuntu x86-64.
Зато у процессоров Ryzen 9000 не должно возникнуть проблем с совместимостью с 64-битной Windows 10 и выше.