Новые процессоры Intel Core 14-го поколения уже можно предзаказать в Японии

20:05, 08 октября 2023
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Новые процессоры Intel Core 14-го поколения уже можно предзаказать в ЯпонииПолноценная демонстрация новинок намечена лишь на 17 октября
С приближением релиза процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh, ритейлеры из Европы и Азии начали предварительные продажи этих чипов.
Особое внимание привлекает Япония, где цены на новые процессоры оказались выше, чем в других регионах. Например, флагманский Core i9-14900K оценивается примерно $883, что выше, чем в других странах.
Это может быть связано с высокими налогами на аппаратные компоненты в Японии.
Тем не менее, официальные рекомендованные розничные цены от Intel пока не были раскрыты, поэтому окончательная стоимость может измениться.
Ожидается, что процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh будут официально представлены 17 октября. Только тогда станет ясно, стоит ли пользователям обновлять свои старые процессоры.