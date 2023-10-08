Новые процессоры Intel Core 14-го поколения уже можно предзаказать в Японии

Особое внимание привлекает Япония, где цены на новые процессоры оказались выше, чем в других регионах. Например, флагманский Core i9-14900K оценивается примерно $883, что выше, чем в других странах.

Это может быть связано с высокими налогами на аппаратные компоненты в Японии.

Тем не менее, официальные рекомендованные розничные цены от Intel пока не были раскрыты, поэтому окончательная стоимость может измениться.

Ожидается, что процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh будут официально представлены 17 октября. Только тогда станет ясно, стоит ли пользователям обновлять свои старые процессоры.