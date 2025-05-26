Новые процессоры Intel Core Ultra 200 будут на 42% быстрее аналогов от AMD

Новинки предназначены для рабочих станций начального уровня — как настольных, так и мобильных.

Core Ultra 200S для ПК превосходит Ryzen 9 9950X на 13% в многопоточном тесте Cinebench 2024 при том же TDP в 125 Вт, обеспечивая лучшую энергоэффективность на 11%. Конфигурации включают до 256 ГБ ECC DDR5, Wi-Fi 6E, vPro и поддержку KVM.

Мобильные процессоры Core Ultra 200H и 200HX обеспечивают до 42% прироста в многопоточности по сравнению с Ryzen AI 9 HX 375. Лэптопы на базе 200HX, такие как HP ZBook Fury 18, получат до 256 ГБ памяти и встроенные NPU для локальных ИИ-задач.

Более доступные модели, например Dell Pro Max 16, обещают до 22% прироста производительности и 21+ час автономной работы.

Intel также показала преимущество iGPU Arc 140T: он вдвое быстрее в Autodesk Inventor и на 30% быстрее в Chaos V-Ray, чем предыдущие модели.