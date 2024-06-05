Новые процессоры Intel Lunar Lake выйдут без поддержки легендарной Hyper-Threading. Компания отказалась от нее

Эта технология, обеспечивающая выполнение двух потоков на одном ядре, была заменена на более энергоэффективные P-cores, с большим упором на E-cores для выполнения многоядерных задач.

По словам Арика Гихона, главного архитектора CPU SoC, отказ от Hyper-Threading является обоснованным шагом, так как новые E-cores достаточно эффективны для многопоточной работы.

Lunar Lake будет иметь четыре E-cores, расположенные на новой плитке Compute Tile с комплексом Low Power Island, которые используются Thread Director и ОС для оптимального выполнения задач.

В Intel утверждают, что новая архитектура с приоритетом физических ядер над потоками снижает необходимость в Hyper-Threading. Роберт Халлок отметил, что E-cores теперь могут предоставить лучшую производительность без использования Hyper-Threading.