Компьютеры
Сегодня в 18:19

Новые видеокарты AMD станут быстрее почти в три раза

Чтобы обойти NVIDIA, вестимо
Инсайдеры рассказали, какого прироста производительности ждать от нового поколения видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA 3. Если слухи подтвердятся, нас ожидает крупнейший за десятилетие скачок быстродействия в графических процессорах. А графику AMD наконец начнут покупать не только потому, что она дешевле (майнить на видеокартах AMD не настолько выгодно, как на NVIDIA) в период дефицита.

Инсайдеры из YouTube-канала RedGamingTech сообщили о революционных изменениях в видеокартах AMD ближайшего будущего.

Архитектура RDNA 3, которой предписывают техпроцесс TSMC 5 нм, будет включать в себя три графических процессора: Navi 31, Navi 32 и Navi 33. По словам источника, даже младший процессор нового поколения обеспечит производительность в 1.5 раза выше, чем у нынешнего флагмана, Radeon RX 6900 XT. Navi 32 будет быстрее в 2.2 раза, а Navi 31 — в 2.8 раза. Таким образом, AMD впервые совершит рывок в быстродействии, который позволит конкурировать на равных, либо даже превзойти NVIDIA.

Напомним, что за последние годы видеокарты NVIDIA стабильно оставались впереди по пиковой производительности, а флагманская Radeon RX 6900 XT, которая стоит на вершине линейки AMD, способна конкурировать лишь с GeForce RTX 3080, а с более мощными RTX 3080 Ti и RTX 3090 — уже нет.

Второй недостаток видеокарт AMD кроется в запоздалой и менее удачной реализации технологий рейтрейсинга (реалистичных отражений, RT), которая ближе по эффективности к NVIDIA RTX 20 серии, чем к RTX 30. Но, по словам инсайдеров, в архитектуре RDNA будет использоваться новый движок обработки рейтрейсинга, а также новые инструкции машинного обучения, поэтому, возможно, нас ждёт перестановка в лидерах среди разработчиков дискретной графики.

Дебют видеокарт на базе архитектуры RDNA 3 ожидается в 2022 году.