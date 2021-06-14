Новые видеокарты AMD станут быстрее почти в три раза

Напомним, что за последние годы видеокарты NVIDIA стабильно оставались впереди по пиковой производительности, а флагманская Radeon RX 6900 XT, которая стоит на вершине линейки AMD, способна конкурировать лишь с GeForce RTX 3080, а с более мощными RTX 3080 Ti и RTX 3090 — уже нет.

Второй недостаток видеокарт AMD кроется в запоздалой и менее удачной реализации технологий рейтрейсинга (реалистичных отражений, RT), которая ближе по эффективности к NVIDIA RTX 20 серии, чем к RTX 30. Но, по словам инсайдеров, в архитектуре RDNA будет использоваться новый движок обработки рейтрейсинга, а также новые инструкции машинного обучения, поэтому, возможно, нас ждёт перестановка в лидерах среди разработчиков дискретной графики.

Дебют видеокарт на базе архитектуры RDNA 3 ожидается в 2022 году.