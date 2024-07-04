Новые видеокарты NVIDIA и AMD могут стать на 30% мощнее лишь благодаря переходу на GDDR7-память

Память GDDR7 от Micron будет предлагаться со скоростями 28 и 32 Гбит/с, значительно улучшая пропускную способность и энергоэффективность.

Micron утверждает, что их GDDR7 (32 Гбит/с) обеспечит 30% прирост производительности по сравнению с GDDR6 (20 Гбит/с).

Эти улучшения обусловлены новыми поколениями технологий памяти. GDDR7 также предлагает высокую системную пропускную способность (>1. 5 ТБ/с), что должно сократить время отклика до 20% для генеративного ИИ при создании изображений из текста.

Кроме того, Micron утверждает, что их модули GDDR7 принесут 60% увеличение пропускной способности памяти, улучшение эффективности на 50% и сокращение времени отклика на 20%.

NVIDIA планирует использовать GDDR7 в своих новых продуктах серии «RTX 50» Blackwell, а AMD — в RDNA 4. Intel пока намерена использовать GDDR6 для Battlemage «Xe2», оставив GDDR7 для будущих поколений графики.