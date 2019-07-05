Новые видеокарты от AMD подешевели еще до появления в магазинах

Только вчера в сети появились первые полноценные тесты новейших видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT при нагрузке в играх. Не успели эксперты сделать свои выводы о продукте, как стало известно, что выводы придется делать еще раз. Согласно утверждениям сразу двух источников, AMD решила снизить цену на свои видеокарты линейки Navi еще до их официального релиза. Если информация верна, то за Radeon RX 5700 попросят 350 долларов (вместо изначально заявленных 380 долларов), а за Radeon RX 5700 XT попросят 400 долларов (вместо 450). Что же касательно Radeon 5700 XT 50th Anniversary, то эта юбилейная версия будет стоить 450 долларов — на 50 долларов ниже изначально задуманной цены. С учетом того, что новые видеокарты линейки Navi и так были конкурентоспособными на фоне решений от Nvidia, обновленная цена на продукт может вывести его на совершенно новый уровень соотношения цена/качество.