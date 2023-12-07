Новый 144-ядерный процессор Intel оказался слабее Snapdragon 8 Gen 3. По крайней мере, в первых тестах

Этот чип, предназначенный для серверов, обещает значительные улучшения в производительности, однако первые тесты показывают, что он уступает мобильной SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Процессор Intel Sierra Forest Xeon обладает 144 E-ядрами, 144 потоками и базовой частотой 2.20 ГГц, а также впечатляющим объемом кэша: 108 МБ L3, 64 МБ L2, 4 МБ L1 Data и 9 МБ L1 Instruction.

Несмотря на эти характеристики, ранние результаты тестов показывают, что производительность этого чипа ниже ожидаемой, особенно по сравнению с процессорами, ориентированными на производительность, такими как P-Core.

Эти процессоры с высоким количеством ядер нацелены на облачные центры обработки данных, где AMD уже представила свою линейку, оснащенную Zen 4C.

Несмотря на то, что Intel предлагает на 12,5% больше ядер по сравнению с 128 ядрами Genoa от AMD, архитектура Sierra Forest предлагает меньшее количество потоков (144 против 256 у AMD) и меньший объем кэша.

Отметим, что Intel планирует выпустить свои процессоры 5-го поколения Emerald Rapids уже на следующей неделе, 14 декабря, за которыми последует Sierra Forest в I половине 2024 года.