Новый 16-ядерный Intel Core i9-12900K оказался не быстрее Ryzen 9 годичной давности

По данным портала Videocardz, во время теста разгону подверглись только высокопроизводительные ядра процессора — Golden Cove. Энергоэффективные ядра в этот момент работали на стандартной максимальной частоте в 3,7 ГГц.

В тесте не указаны ни материнская плата, ни тип ОЗУ, которые использовались для разгона процессора. Но отмечается, что для теста инсайдер применил приложение CPU-Z, которое правильно считало все спецификации процессора.

Так, в одноядерном тесте флагман набрал 851 балл, в многоядерном — 11987 баллов. Как пишет источник, при однопоточном тесте Intel обогнал своего прямого конкурента AMD, модель Ryzen 9 5950X. Но в многопоточном результат оказался выше всего на 81 балл. Таким образом, 16-ядерная модель AMD, которая вышла в конце 2020 года, практически ничем не уступает ещё пока официально не анонсированному процессору Intel с новейшей гибридной архитектурой.

При этом источник ссылается на результаты другого теста и сравнения производительности инженерной версии Intel Core i9-12900K и AMD 9 5950X. Последний набрал 12957 баллов и обошёл своего конкурента.