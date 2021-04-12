Компьютеры
Сегодня в 13:16
Новый 24-ядерный процессор Intel протестировали в майнинге
И сравнили с видеокартами NVIDIA
Не успела компания Intel толком представить свои новые серверные процессоры линейки Ice Lake-SP, как энтузиасты тут же протестировали их в майнинге.
Что самое интересное, два 24-ядерных Xeon Gold 6330 способны потягаться с видеокартами. Так, Hardware Times пишет, что такой сетап способен приносить владельцам примерно по 2 доллара (154 рубля) в день. Такой же «продуктивностью» может похвастаться NVIDIA GTX 1060.
При этом за два таких процессора Intel попросит сумму в 3800 долларов (294 тыс рублей). Для сравнения, модель RTX 3090 от всё той же NVIDIA способна приносить по 10 долларов в день. Стоит она в то же самое время заметно дешевле двух Xeon Gold 6330.
Таким образом, майнерам нет особого смысла покупать для своей деятельности новинки от Intel. Куда логичнее потратить силы на поиск флагманских видеокарт и зарабатывать на них.