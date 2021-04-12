Новый 24-ядерный процессор Intel протестировали в майнинге

При этом за два таких процессора Intel попросит сумму в 3800 долларов (294 тыс рублей). Для сравнения, модель RTX 3090 от всё той же NVIDIA способна приносить по 10 долларов в день. Стоит она в то же самое время заметно дешевле двух Xeon Gold 6330.