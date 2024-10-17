Новый 8-ядерный процессор Intel выйдет в начале 2025 года и будет называться Core 5 210H

Этот 8-ядерный и 12-поточный чип принадлежит к серии Raptor Lake, но его не следует путать с моделью Core Ultra 5 210H — это две разные линейки процессоров.

Процессор был обнаружен в базе данных CrossMark, но пока что подробности о его тактовой частоте и объеме кэш-памяти не разглашаются.

По конфигурации ядер и производительности он напоминает Intel Core i5 12450H, что указывает на возможное схожее применение и характеристики.

Core 5 210H не является единственным чипом из серии Core 200 non-Ultra. В будущем также ожидается появление 14-ядерного Core 7 250H и 12-ядерного Core 5 220H. Премьера этих процессоров, вероятно, пройдет одновременно с релизом серии Core Ultra 200H в 2025 году.