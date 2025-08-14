Новый Apple TV получит чип A17 Pro и поддержку игр уровня консолей

Согласно утечкам кода, в устройство установят чип A17 Pro, ранее представленный в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Этот процессор, выполненный по 3-нм техпроцессу, поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и способен запускать те же крупные игровые проекты, что и Xbox Series X, PlayStation 5 и ПК.

Ранее Apple TV позиционировался как устройство в первую очередь для потокового видео и простых игр, но обновлённая модель сможет предложить заметно расширенные возможности. Чип A17 Pro уже применялся в iPad mini 7, а более крупный корпус Apple TV позволит использовать его производительность без серьёзных ограничений по нагреву.