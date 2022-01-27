Новый банковский троян взламывает сайты через расширения для Google Chrome

О серии этих атак известно с конца 2021 года. Посетителям заражённого ресурса предлагают установить поддельное приложение Java Runtime — это старый метод. После этого на компьютер жертвы автоматически загружается установщик с тремя файлами, создающими на устройстве систему для автозапуска вируса, сообщений оператору об успешности атаки и контроля сети и реестра Windows.

Когда все первичные процессы завершены, на компьютер автоматически устанавливаются вредоносные расширения для Google Chrome, маскирующиеся под легальные.

Перечень такой:

Online — снимает цифровой отпечаток жертвы и создаёт ключ реестра.

Mtps4 — подключается к C2-серверу и ждёт входящих PascalScript. Также может снимать скриншоты и отображать их во весь экран, чтобы скрыть вредоносную активность.

Chrolog — крадёт пароли из Google Chrome.

Chronodx — представляет собой загрузчик и банковский JS-троян. Работает незаметно и ждёт запуска Chrome.