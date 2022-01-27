Новый банковский троян взламывает сайты через расширения для Google Chrome

Компьютеры
Сегодня в 18:46
1 мин.
Новый банковский троян взламывает сайты через расширения для Google ChromeИ ворует банковские данные
Эксперты компании Avast, разрабатывающей одноимённый антивирус, сообщили о масштабной хакерской кампании по взлому сайтов на системе Wordpress и установке на них расширений, которые заражают устройства посетителей этих ресурсов с помощью вируса Chaes.
О серии этих атак известно с конца 2021 года. Посетителям заражённого ресурса предлагают установить поддельное приложение Java Runtime — это старый метод. После этого на компьютер жертвы автоматически загружается установщик с тремя файлами, создающими на устройстве систему для автозапуска вируса, сообщений оператору об успешности атаки и контроля сети и реестра Windows.
Когда все первичные процессы завершены, на компьютер автоматически устанавливаются вредоносные расширения для Google Chrome, маскирующиеся под легальные.
Перечень такой:
- Online — снимает цифровой отпечаток жертвы и создаёт ключ реестра.
- Mtps4 — подключается к C2-серверу и ждёт входящих PascalScript. Также может снимать скриншоты и отображать их во весь экран, чтобы скрыть вредоносную активность.
- Chrolog — крадёт пароли из Google Chrome.
- Chronodx — представляет собой загрузчик и банковский JS-троян. Работает незаметно и ждёт запуска Chrome.
- Chremows — крадёт учётные данные от торговых онлайн-площадок.
Источник: Anti-Malware