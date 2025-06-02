Новый драйвер GeForce 590.10 SM 6.9 вызывает черные экраны и артефакты в играх

Однако вместо улучшений, пользователи столкнулись с новыми проблемами: в ряде игр появились черные экраны и графические артефакты. Особенно часто сбои замечены в Marvel’s Spider-Man 2.

Жалобы поступают и от владельцев новейших видеокарт RTX 50XX — нестабильная работа драйвера, сбои в приложениях и неполадки с G-Sync и FreeSync. Хотя некоторые участники тестирования отмечают, что технология G-Sync в этой сборке работает корректно, в целом отзывы остаются неоднозначными.

Пока драйвер доступен только энтузиастам. Тем, кто ценит стабильность, стоит дождаться финальной версии с устранением критических ошибок. Скорее всего, выйдет она уже в ближайшее время.