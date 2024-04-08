Новый драйвер Microsoft для Windows блокирует смену браузера по умолчанию через сторонние приложения

Свежее обновление Windows включает в себя новый драйвер, который блокирует сторонние приложения для смены браузера по умолчанию. Это означает, что привычные утилиты, позволявшие выбрать Chrome или Firefox одним кликом, внезапно стали бесполезны.

Хотите поменять браузер? Не получится – если вы не готовы копаться в настройках Windows. Технически, возможность там осталась, но Microsoft явно усложняет жизнь всем, кто не хочет пользоваться Edge.

Зачем вообще такая блокировка? Пользователи и эксперты ломают голову. Некоторые считают, что это вынужденная мера в рамках Европейского акта о цифровых рынках (DMA), который ограничивает антиконкурентные практики бигтех-компаний.

Microsoft приходится подстраиваться, хоть эти изменения и затронули устройства за пределами Европы.