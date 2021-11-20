Новый игровой монитор получил рекордную частоту обновления

В числе прочих новинок, публике также показали 32-дюймовый монитор с разрешением 4K и, что самое интересное, частотой обновления экрана 240 Гц. На данный момент это рекордный показатель на рынке, что делает девайс TCL первым подобным монитором.

Среди прочих особенностей устройства можно отметить изогнутый форм-фактор с радиусом кривизны 800 мм, время отклика в 1 мс и «умный» алгоритм компенсации качества изображения, разработанный инженерами TCL.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации ни о сроках начала продаж монитора, ни о том, в какую цену его оценил производитель.