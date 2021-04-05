Новый iMac получит самый большой дисплей в линейке

Речь идёт о том самом варианте моноблока, в основу которого ляжет фирменный чип Apple Silicon (вероятно, Apple M1X). Как пишет MacRumors, обновлённый iMac получит не только увеличенный дисплей, но и совершенно новый дизайн.

Ожидается, что размер экрана девайса составит около 32 дюймов. По крайней мере, уже сейчас известно, что «экран iMac‌ действительно большой, больше самого крупного сейчас». Об этом написал инсайдер L0vetodream в Twitter.