Новый Mac mini потеряет привычный USB Type-A разъем

Новая модель мини-ПК от Apple станет одним из самых значительных обновлений за последние 14 лет. С 2010 года дизайн устройства практически не изменялся, за исключением удаления DVD-привода в 2011 году.

Грядущий Mac mini, по слухам, получит пять портов USB-C, но привычные разъемы USB-A исчезнут, что может стать неудобством для пользователей, использующих этот порт для подключения аксессуаров, таких как беспроводные мыши.

Однако это изменение было ожидаемым, учитывая, что Apple постепенно убирает USB-A из своих устройств.

Примечательно, что Mac mini впервые получит порты на передней панели: два USB-C спереди и три сзади. Пока неясно, будет ли базовая модель Mac mini иметь такое же количество портов, поскольку ранее Apple предоставляла меньше портов в базовых версиях.