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Сегодня 23:05
Новый Mac Pro за 3 млн рублей признан самым ремонтопригодным устройством за всю историю Apple
И это удивительно, учитывая политику компании в последнее время
Цена нового Mac Pro от Apple достигает 3 и более млн рублей — это ни для кого не секрет. Также ни для кого не секрет, что устройство имеет модульный форм-фактор. И именно благодаря последней своей особенности, новый компьютер от американской компании стал самым ремонтопригодным устройством за всю историю существования Apple по версии портала iFixit.com.
Специалисты ресурса разобрали новинку от яблочной компании до самого последнего винтика, после чего смогли смело заявить о том, что устройство может быть оценено в девять баллов из десяти возможных. В качестве минуса персонального компьютера эксперты привели тот факт, что некоторые комплектующие пользователи все же будут вынуждены купить у самой Apple, причем переплатив при этом заметную сумму денег. Но зато за счет удобной реализации доступа к основным компонентам, компьютер очень легок в разборке и, что куда важнее, в сборке.
При этом важно отметить, что хоть SSD-накопитель в теории и можно самостоятельно заменить, но на деле все не так просто, так как он “привязан” к фирменному микропроцессору безопасности Apple T2.