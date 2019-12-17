Новый Mac Pro за 3 млн рублей признан самым ремонтопригодным устройством за всю историю Apple

Специалисты ресурса разобрали новинку от яблочной компании до самого последнего винтика, после чего смогли смело заявить о том, что устройство может быть оценено в девять баллов из десяти возможных. В качестве минуса персонального компьютера эксперты привели тот факт, что некоторые комплектующие пользователи все же будут вынуждены купить у самой Apple, причем переплатив при этом заметную сумму денег. Но зато за счет удобной реализации доступа к основным компонентам, компьютер очень легок в разборке и, что куда важнее, в сборке.