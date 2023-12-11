Новый MacBook Air M3 представят уже в марте 2024 года

Новый MacBook Air обещает быть не только обновлением в плане производительности, но и внести изменения в дизайн и функциональность.

Ожидается, что он будет представлен в двух размерах, что даст потребителям больше вариантов выбора в зависимости от их предпочтений и потребностей.

Кроме того, в рамках грядущего мероприятия, Apple также планирует обновить свою линейку iPad, включая новые модели iPad Pro и iPad Air.

Вообще, пользователи ждали апгрейда линейки ноутбуков Air еще в этом году, но вместо этого они получили улучшенные версии MacBook Pro. Поэтому релиз MacBook Air M3 в начале 2024-го не то что желателен, а необходим.