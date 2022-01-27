Новый ноутбучный процессор Intel Core i9 оказался мощнее топового Apple M1 Max

Сравнение происходило на базе результатов процессоров в тесте Geekbench. Именно в нём свежий продукт Intel набрал 1805 и 13 079 баллов при нагрузке на одно и все ядра CPU соответственно. В свою очередь 16-дюймовый MacBook Pro с SoC M1 Max добрался лишь до показателей в 1790 и 12 700 баллов.

Правда, стоит отметить, что у такой победы «синих» есть своя цена. По заявлениям наших коллег из PCWorld, высокая производительность идёт рука об руку с высоким энергопотреблением. Так, во время тестирования оно составляло около 100 Вт, доходя до 140 Вт в пиковые моменты. А это уже значения, соответствующие десктопным моделям. Для сравнения, Apple M1 Max может похвастаться энергопотреблением лишь в 40 Вт.