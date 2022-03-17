Новый процессор AMD оказалось невозможно разогнать

Так, технический директор AMD по маркетингу рассказал, что чип и вправду не поддерживает разгон. А это значит, что пользователи не смогут регулировать частоту либо напряжение процессора в BIOS.

Но в то же время компания оставляет пространство для манёвров: владельцы Ryzen 7 5800X3D смогут разогнать оперативную память и манипулировать частотой Infinity Fabric.

При этом в AMD отметили, что бренд не отказывается от разгонов полностью. Так, вполне вероятно, что данная функция вернётся чуть позже для процессоров с 3D V-Cache.

Напомним, что релиз Ryzen 7 5800X3D намечен на 20 апреля по цене 450 долларов.