Новый процессор AMD Ryzen 6000 впервые преодолеет 5 ГГц рубеж

Устройству под кодовым именем Warhol приписывают заметный рост в сравнении с Ryzen 5000 в совершенно разных аспектах. В том числе и увеличение рабочей частоты, пишет ITHome. При этом новинка также получит улучшенную архитектуру Zen 3 Refresh, а также сохранит энергопотребление примерно на том же уровне, что и раньше.

Последнее стало реальным благодаря внедрению 6-нм техпроцесса в процессор. При этом анонс AMD Ryzen 6000 ожидается уже в течение 2021 года, скорее всего ближе к концу. А уже в 2022 году дебютируют 5-нм процессоры Ryzen 7000 с поддержкой памяти DDR5.