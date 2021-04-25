Компьютеры
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Новый процессор AMD Ryzen 6000 впервые преодолеет 5 ГГц рубеж
Сохранив при этом всё самое лучшее, что было в 5000-й серии
Одним из явных плюсов процессоров Intel является их возможность работы на частотах выше 5,0 ГГц. Именно этой особенностью «синие» могли переманивать пользователей «красных». Но так было до сих пор. Судя по последним данным, новый процессор AMD Ryzen 6000 впервые преодолеет 5 ГГц рубеж.
Устройству под кодовым именем Warhol приписывают заметный рост в сравнении с Ryzen 5000 в совершенно разных аспектах. В том числе и увеличение рабочей частоты, пишет ITHome. При этом новинка также получит улучшенную архитектуру Zen 3 Refresh, а также сохранит энергопотребление примерно на том же уровне, что и раньше.
Последнее стало реальным благодаря внедрению 6-нм техпроцесса в процессор. При этом анонс AMD Ryzen 6000 ожидается уже в течение 2021 года, скорее всего ближе к концу. А уже в 2022 году дебютируют 5-нм процессоры Ryzen 7000 с поддержкой памяти DDR5.