Новый процессор Intel Core i5 без встроенной графики появился у ритейлеров

Процессоры Intel Core F-серии начали появляться у онлайн-ритейлеров по всему миру. Один из них, Intel Core i5-9400F, стал доступен для предварительного заказа на нескольких площадках, включая Newegg.

Благодаря этому стали известны его технические характеристики и цена. Процессор входит в пока не анонсированную серию Coffee Lake Refresh, это девятое поколение Intel Core. Он предлагается для предзаказа по цене порядка 220 долларов. После анонса ожидается рекомендованная цена около 200 долларов.

Core i5-9400F получил шесть вычислительных ядер и поддерживает шесть потоков. Базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц, а в режиме Turbo — 4,1 ГГц. Также отмечается 9 МБ кеш-памяти третьего уровня и TDP 65 Вт. Встроенной графики в процессоре не предусмотрено.