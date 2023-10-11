Новый процессор Snapdragon для ПК станет «квантовым скачком»

Новое поколение чипов будет называться Snapdragon X Series, что отличает их от текущей линейки 8cx.

В своём блоге старший вице-президент и главный маркетинговый директор Qualcomm, Дон МакГуайр, подтвердил, что новые чипы будут использовать CPU Oryon.

Он отметил, что новейшее решение будет представлять собой «квантовый скачок вперёд в производительности и энергоэффективности».

Qualcomm также представит новые логотипы и значки для системы. Ожидается, что буква «X» поможет выделить чипы для ПК от других продуктов Snapdragon, таких как смартфоны.

Oryon основана на ядрах, разработанных стартапом Nuvia, который Qualcomm приобрела в 2021 году за $1,4 млрд.