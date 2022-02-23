Новый вирус на Windows начал обворовывать майнеров

Компьютеры
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Новый вирус на Windows начал обворовывать майнеровИ воровать данные
Специалисты по информационной безопасности из компании Ahn Lab обнаружили действие новой версии вируса CryptBot, который ворует пароли, логины и другие данные из взломанных аккаунтов и криптокошельков. Распространяется зловред под видом взломанных лицензионных программ и видеоигр или ПО для их взлома.
Особенности этой версии CryptBot заключается в том, что у вируса нет некоторых функций, которые ранее делали его заметным для антивирусных программ. К тому же теперь перед этим вирусом уязвимы все версии браузера Google Chrome.
В основном вирус распространяется с фишинговых сайтов или легитимных файлообменников, если они были скомпрометированы.
Источник: Газета.ru