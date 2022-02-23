Новый вирус на Windows начал обворовывать майнеров

Особенности этой версии CryptBot заключается в том, что у вируса нет некоторых функций, которые ранее делали его заметным для антивирусных программ. К тому же теперь перед этим вирусом уязвимы все версии браузера Google Chrome.

В основном вирус распространяется с фишинговых сайтов или легитимных файлообменников, если они были скомпрометированы.