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Компьютеры
Опубликовано 25 мая 2024, 15:45
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Новый вымогатель для Windows использует для атак функцию шифрования дисков

Атакует в основном предприятия
В Сети появился новый вирус-вымогатель для Windows, который использует не уязвимости ОС, а штатную функцию — BitLocker — шифрование дисков.
Новый вымогатель для Windows использует для атак функцию шифрования дисков

© Ferra.ru

Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». Они назвали новый вредонос ShrinkLocker. Это «хитрая» программа, написанная на языке VBScript, который используется для автоматизации выполнения задач на старых и новых версиях Windows, поэтому уязвимы перед вымогателем все версии.

Когда вирус попадает на устройство, то сначала изменяет параметры загрузки ОС, после этого шифрует разделы жёсткого диска с помощью технологии BitLocker. Для успешной загрузки по новым параметрам создаётся новый загрузочный раздел.

Чтобы замести следы, вредонос удаляет из системы все логи и файлы с данными своей работы, а на сервер оператора уходит вся информация о системе и ключ шифрования.

Никакие защитные механизмы Windows не срабатывают — просто отключаются. При этом основная цель злоумышленников — фармацевтические и промышленные компании, иногда госорганы. Поэтому работа ShrinkLocker преимущественно нацелена на корпоративные устройства.

Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вирусы
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#шифровальщик
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#WINDOWS
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#шифрование