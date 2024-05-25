Новый вымогатель для Windows использует для атак функцию шифрования дисков

Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». Они назвали новый вредонос ShrinkLocker. Это «хитрая» программа, написанная на языке VBScript, который используется для автоматизации выполнения задач на старых и новых версиях Windows, поэтому уязвимы перед вымогателем все версии.

Когда вирус попадает на устройство, то сначала изменяет параметры загрузки ОС, после этого шифрует разделы жёсткого диска с помощью технологии BitLocker. Для успешной загрузки по новым параметрам создаётся новый загрузочный раздел.

Чтобы замести следы, вредонос удаляет из системы все логи и файлы с данными своей работы, а на сервер оператора уходит вся информация о системе и ключ шифрования.

Никакие защитные механизмы Windows не срабатывают — просто отключаются. При этом основная цель злоумышленников — фармацевтические и промышленные компании, иногда госорганы. Поэтому работа ShrinkLocker преимущественно нацелена на корпоративные устройства.