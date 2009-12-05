Новый VGA кулер Spitfire от Thermalright – полет нормальный

Габариты VGA кулера Spitfire составляют 147 x 123 x 154 мм, вес 550 грамм. Кулер поставляется с термопастой Chill Factor и совместим с видеокартами AMD серии Radeon HD 5800, а также Radeon HD 4800 (одночиповые модели), HD 3800, X1900, X1800, X1650, X850 и X800. Кроме того, поддерживаются адаптеры NVIDIA серии Quadro FX 3000, а также GeForce GTS 250, 9800 GTX/GT, 9600, 9500 GT, 9400 GT, 8800 GTS (на чипе G92), 8800 GT, 8600 GTS, 7950 GT, 7900, 7800 и 6800. Стоимость и дата начала продаж VGA кулера Thermalright Spitfire пока неизвестны.

Источник новости: Tcmagazine