Компьютеры
Опубликовано 18 ноября 2024, 11:29
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Нужно больше проблем: процессоры Core Ultra 200K оказались медленнее предшественников в тестах на скорость SSD

Это фиаско
Новые процессоры Intel Core Ultra 200K, похоже, не только уступают предшественникам в игровой производительности, но и демонстрируют снижение скорости работы с SSD.
Нужно больше проблем: процессоры Core Ultra 200K оказались медленнее предшественников в тестах на скорость SSD
© PC Games Hardware

Об этом сообщают журналисты портала PC Games Hardware, ссылаясь на тесты YouTube-канала Silicon Insights.

В сравнении использовались SSD Corsair MP700 Pro (2 ТБ) и PNY CS3150 (1 ТБ), протестированные на системах с Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K.

Первая система работала с оперативной памятью DDR5-5600, а вторая с DDR5-6000. Несмотря на более новый стандарт памяти, система с Core Ultra 9 285K показала худшие результаты.

Нужно больше проблем: процессоры Core Ultra 200K оказались медленнее предшественников в тестах на скорость SSD
© PC Games Hardware

Наиболее заметное отставание зафиксировано в тесте 3DMark Storage Benchmark: система с Core i9-14900K опередила новинку на 16%. В других бенчмарках, включая Crystal Disk Mark и Final Fantasy XIV Dawntrail, также зафиксированы преимущества старого процессора, хотя и менее значительные.

Система на Core Ultra 9 285K продемонстрировала нестабильные скорости передачи данных, в то время как Core i9-14900K обеспечивал более стабильную работу SSD.

Источник:PC Games Hardware
Автор:Булат Кармак
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