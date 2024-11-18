Нужно больше проблем: процессоры Core Ultra 200K оказались медленнее предшественников в тестах на скорость SSD

Наиболее заметное отставание зафиксировано в тесте 3DMark Storage Benchmark: система с Core i9-14900K опередила новинку на 16%. В других бенчмарках, включая Crystal Disk Mark и Final Fantasy XIV Dawntrail, также зафиксированы преимущества старого процессора, хотя и менее значительные.

Система на Core Ultra 9 285K продемонстрировала нестабильные скорости передачи данных, в то время как Core i9-14900K обеспечивал более стабильную работу SSD.