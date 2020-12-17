NVIDIA анонсировала онлайн-мероприятие для геймеров

Если верить последним утечкам, то в этот день «зелёные» представят целый ворох новых видеокарт: RTX 3080 Ti, RTX 3060 12GB, RTX 3060 6GB, а также три мобильных видеоадаптера, созданных на базе RTX 3080, 3070 и 3060. В случае, если слухи подтвердятся, то NVIDIA в очередной раз заберёт на себя всё основное внимание компьютерного и игрового сообщества.