Компьютеры
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NVIDIA анонсировала онлайн-мероприятие для геймеров
Возможно, нам наконец-то покажут линейку Ampere для игровых ноутбуков
На носу выставка CES 2021, а это значит, что всё больше производителей железа (в первую очередь компьютерного) начнут зазывать нас на свои презентации в самое ближайшее время. Вот и NVIDIA не осталась в стороне, анонсировав онлайн-мероприятие для геймеров.
Шоу под названием «GeForce RTX: Game On» пройдёт 12 января в 20:00 по московскому времени, сообщается на сайте компании. Судя по анонсу, NVIDIA намерена представить «новейшие технологии и разработки компании в области игр и графики».
Если верить последним утечкам, то в этот день «зелёные» представят целый ворох новых видеокарт: RTX 3080 Ti, RTX 3060 12GB, RTX 3060 6GB, а также три мобильных видеоадаптера, созданных на базе RTX 3080, 3070 и 3060. В случае, если слухи подтвердятся, то NVIDIA в очередной раз заберёт на себя всё основное внимание компьютерного и игрового сообщества.