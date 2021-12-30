NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серии

Так, например, уже 4 января NVIDIA проведёт свежую презентацию, которая, по словам компании, будет посвящена GeForce RTX. При этом IT-гигант также пообещал «некоторые захватывающие новости в мире игр» в рамках онлайн-мероприятия.

По данным инсайдеров, в рамках ивента вполне может состояться анонс сразу двух новых видеокарт бренда — RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3090 Ti 24 ГБ. При этом не до конца понятно, сможет ли компания обеспечить достаточное количество видеоускорителей или же новые модели повторят судьбу предшественников.