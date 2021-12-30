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NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серии

Но сможет ли компания справиться с нехваткой новых моделей?
CES 2022 стартует уже 5 января 2022 года. Но немало интересных анонсов ожидается непосредственно накануне выставки.
NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серии

Так, например, уже 4 января NVIDIA проведёт свежую презентацию, которая, по словам компании, будет посвящена GeForce RTX. При этом IT-гигант также пообещал «некоторые захватывающие новости в мире игр» в рамках онлайн-мероприятия.

По данным инсайдеров, в рамках ивента вполне может состояться анонс сразу двух новых видеокарт бренда — RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3090 Ti 24 ГБ. При этом не до конца понятно, сможет ли компания обеспечить достаточное количество видеоускорителей или же новые модели повторят судьбу предшественников.

NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серии

Напомним, что на сегодняшний день видеокарты являются таким же дефицитным товаром, как и новое поколение игровых консолей. Связано это как с повышенным спросом среди игроков, так и бумом майнинга криптовалюты.

Источник: Twitter / NVIDIA
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