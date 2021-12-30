NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серии

Компьютеры
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NVIDIA анонсировала онлайн-презентацию, на которой могут представить новые видеокарты 3000-й серииНо сможет ли компания справиться с нехваткой новых моделей?
CES 2022 стартует уже 5 января 2022 года. Но немало интересных анонсов ожидается непосредственно накануне выставки.
Так, например, уже 4 января NVIDIA проведёт свежую презентацию, которая, по словам компании, будет посвящена GeForce RTX. При этом IT-гигант также пообещал «некоторые захватывающие новости в мире игр» в рамках онлайн-мероприятия.
По данным инсайдеров, в рамках ивента вполне может состояться анонс сразу двух новых видеокарт бренда — RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3090 Ti 24 ГБ. При этом не до конца понятно, сможет ли компания обеспечить достаточное количество видеоускорителей или же новые модели повторят судьбу предшественников.
Напомним, что на сегодняшний день видеокарты являются таким же дефицитным товаром, как и новое поколение игровых консолей. Связано это как с повышенным спросом среди игроков, так и бумом майнинга криптовалюты.
Источник: Twitter / NVIDIA