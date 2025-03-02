Nvidia анонсировала выпуск GPU на архитектуре Vera Rubin

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что выход серии Blackwell Ultra (серия B300) запланирован на вторую половину 2025 года. Ожидается, что новая серия предложит значительные улучшения, включая более высокую вычислительную производительность и большой объём памяти. По сообщениям, прирост производительности по сравнению с предыдущей серией составит 50%.

Кроме того, Nvidia представит Ethernet-коммутатор Mellanox Spectrum Ultra X800, который расширит возможности систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Nvidia также планирует разработать следующее поколение архитектуры под кодовым названием Vera Rubin для разработки ИИ общего назначения. Отмечается, что платформа Rubin будет обладать большим объёмом памяти, высокоскоростными коммутаторами и сетевыми картами. Выход архитектуры запланирован на 2026 год, об этом Хуанг рассказал в ходе телефонной конференции.