NVIDIA готовит игровой чип для ноутбуков — в ответ на Ryzen AI MAX+ 395

Это первый потребительский процессор компании, рассчитанный не на ИИ-задачи, а на геймеров. Ожидается, что новинка выйдет в конце 2025 — начале 2026 года.

На утекшем изображении видно инженерный образец чипа, окружённый восемью модулями памяти — предположительно LPDDR5X. Такое решение напоминает Strix Halo от AMD с мощной встроенной графикой, завязанной на быструю оперативную память.

Заявленный TDP — от 80 до 120 Вт, то есть это будет высокопроизводительное решение. Чип, скорее всего, построен на архитектуре ARM, а его процессорную часть могла разрабатывать MediaTek.