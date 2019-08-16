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Компьютеры
Сегодня 11:24

NVIDIA готовит к выпуску новую флагманскую игровую видеокарту

Возможное название — GeForce RTX 2080 Ti Super
В последней версии программы AIDA64, которая занимается анализом железа, установленного в компьютере, обнаружилась информация о неизвестной видеокарте от NVIDIA — NVIDIA GeForce RTX T10-8. Основана неизвестная видеокарта на базе GPU TU102, который в свою очередь является старшим графическим процессором семейства Turing, использующимся в видеокартах 20-й линейки.

Так, на базе TU102 основаны следующие видеокарты компании: GeForce Titan RTX, GeForce RTX 2080 Ti, Quadro RTX 8000 и Quadro RTX 6000. Выходит, что вероятнее всего речь идет об игровой видеокарте, к тому же прямо сейчас есть два предположительных названиях устройства: GeForce RTX 2080 Ti Super или GeForce Titan RTX Black.

Напомним, что глава AMD Лиза Су официально заявила, что флагманские видеокарты компании под названием Navi уже находятся в разработке, вполне логично, что NVIDIA также решила подсуетиться. Но официальных заявлений компания пока не сделала.

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