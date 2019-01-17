NVIDIA готовит недорогую видеокарту без поддержки RTX

Компания NVIDIA готовит к выпуску новую недорогую видеокарту GeForce GTX 1660 Ti. Об этом рассказал профильный ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники.

Модель должна стать первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX. Ускоритель не получит функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Зато для неё ожидается более низкая цена — около 250 долларов.

GeForce GTX 1660 Ti оснащается графическим процессором TU116 с 1536 ядрами CUDA. Таким образом, она будет медленнее модели RTX 2060. При этом карта получит память GDDR6 с 192-битной шиной. Срок выпуска пока неизвестен.